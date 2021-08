Letztes Angebot an Messi! Barcelona gibt nicht auf

Laut der Sendung „Porteria“ auf der katalanischen TV-Station „Beteve“ kam am Montagabend das letzte Angebot von Barca bei Messi an. Demnach soll Barca-Geschäftsführer Ferran Reverter noch am Dienstagmorgen mit Messi über das Angebot diskutiert haben. Wieder andere Quellen sprechen davon, dass der Argentinier dieses letzte Angebot bereits zurückwies.