Wieder wüteten Unwetter im Pinzgau und Pongau

In Piesendorf, Rauris, Taxenbach, St. Veit, Hüttschlag, St. Martin am Tennengebirge, Flachau, Dorfgastein und Wagrain etwa standen mehrere Keller unter Wasser, Straßen waren überflutet. Es galt zudem, Verklausungen in Bächen zu lösen. Die ersten Feuerwehren rückten gegen 20 Uhr aus.