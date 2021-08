Vandalen schämten sich nach Anschlag auf Polizei

„Schuldig! Ich schäme mich dafür, was ich getan habe“, sagt der 25-Jährige in Wels. Seine drei Mittäter tun es ihm gleich. Die vier hatten in der Nacht zum 13. Februar Bierflaschen und Ziegelsteine gegen Polizeiautos in Wels-Pernau geworfen. Schaden: über 7000 Euro. Ein Motiv konnten sie nicht nennen. „Hass auf die Polizei, weil uns allen der Führerschein abgenommen worden war?“, tippte ein Angeklagter. Und natürlich viel Alkohol