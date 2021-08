Lukaschenko: Nichts mit totem Aktivisten zu tun

Der in der ukrainischen Hauptstadt Kiew lebende Schischow war Anfang August erhängt in einem Park gefunden worden, nachdem er vom Joggen nicht heimgekehrt war. Die Oppositionsbewegung geht von einem Mord aus. Der 26-jährige Aktivist leitete die Organisation „Belarussisches Haus in der Ukraine“, die Exil-Belarussen beim Ankommen in der Ukraine hilft.