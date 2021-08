Timanowskaja: „Ihr habt mich stärker gemacht!“

„Hier fühle ich mich sicher“, sagte die 24-Jährige während der Pressekonferenz in Warschau am Donnerstag. Auch ihr Ehemann Arseni Sdanewitsch, der sich zuletzt in der Ukraine aufgehalten hatte, sei bereits mit dem Auto auf dem Weg nach Polen und werde am Abend erwartet. Sie wolle ihre Sportkarriere in Polen fortsetzen. Wie und wo, das steht noch in den Sternen. Am Freitag trifft sie Vertreter der polnischen Regierung, die ihr helfen wollen. Und: Sie will, wie sie sagte, weiter mit ihrem österreichischen Trainer Philipp Unfried zusammenarbeiten. Sie bedankte sich bei allen, die ihr geholfen haben: „Ihr habt mich stärker gemacht!“