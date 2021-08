Weißrussischer TV-Sender will „Verräter“ erhängen

Nachdem am Dienstag ein weißrussischer Demokratie-Aktivist tot in einem Park entdeckt wurde, mehren sich kritische Stimmen an den offiziellen Erklärungen der Behörden. Es sei „wahrscheinlich kein Zufall“, dass Witaly Schischow erhängt aufgefunden worden sei, meinte etwa eine in Schweden ansässige Vereinigung von Weißrussen - sie verweisen dabei darauf, dass im Staatsfernsehen wöchentlich „Verräter“ vorgeführt werden, die „gehängt“ werden sollten.