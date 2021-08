Betrunkener fuhr ohne Führerschein bei Polizei vor

Weniger gemeingefährlich, aber nicht viel schlauer fuhr der 38-Jährige am Samstag bei der Polizei vor, um seine Sachen abzuholen. Auf Nachfrage der Beamten gab der mittlerweile führerscheinlose Salzburger an, mit dem Zug angereist zu sein. Tatsächlich sahen ihn die Polizisten aber wenig später im Auto von einem nahe gelegenen Parkplatz wegfahren. Der durchgeführte Alkotest ergab 1,54 Promille. Am nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw war obendrein ein anderes Kennzeichen montiert. Der Salzburger wird wegen zahlreicher Übertretungen angezeigt.