Sensationstherapie: Lachgas gegen Depressionen

„Wir wollen und können Millionen helfen“

Von der Wirkung des Distickstoffmonoxids (N20), besser als Lachgas bekannt, war das Duo schon nach den ersten Behandlungen überrascht: „Schon niedrige Dosen wirken gegen schwere Depressionen schnell und effektiv.“ Mehr noch: In ihrer Studie wiesen Nagele und Duma nach, dass sich die Symptome schon nach einstündiger Inhalationssitzung via Gesichtsmaske massiv besserten. Jetzt hofft der empathische Österreicher im weißen Kittel auf breite Akzeptanz in vielen Kliniken dieser Welt: „Millionen sind depressiv und haben Suizidgedanken. Ihnen wollen und können wir helfen.“