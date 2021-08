Bande hatte Luxus-Boliden im Visier

Nach mindestens zehn Coups seit Anfang Juli auf rot-weiß-rotem Boden war es den Fahndern des Landeskriminalamtes Niederösterreich dank akribischer Ermittlungen rasch gelungen, die Fluchtrouten der Automafia zu eruieren. Und so klickten nun unweit der tschechischen Grenze, in Laa an der Thaya (NÖ), gegen 2 Uhr Früh erstmals die Handschellen - für einen 31-jährigen Polen in einem in Österreich gestohlenen Fahrzeug, der zudem ohnehin wegen Autodiebstahl von den deutschen Kollegen per internationalem Haftbefehl gesucht worden war.