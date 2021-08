ÖVP-Parlamentarier auf Wallfahrt nach Mariazell

In all dem türkisen Schlamassel rund um Ibiza-U-Ausschuss und veröffentlichte Chat-Protokolle war eine Sache für Sebastian Kurz & Co. besonders unangenehm: Dass publik wurde, wie man einst in Steuerfragen Druck auf die in Asylfragen teils ÖVP-kritische Kirche ausgeübt hatte. In der Kirche war daraufhin teils gar von „erschüttertem Vertrauen“ die Rede - und trotz teils ausgesprochen gläubiger Katholiken im engsten Umfeld des Kanzlers wurde allerorten eine Frage diskutiert: Welche Rolle spielt die Kirche denn nun in der türkisen Weltanschauung?