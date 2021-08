Kurz und Mückstein: Österreich bereit für 3. Stich

Nach Deutschland will nun auch Österreich in Sachen Corona-Auffrischungsimpfungen nachziehen. „Mit den Landes-Impfkoordinatoren werden bereits jetzt die Vorbereitungen dafür getroffen. In den Pflegeheimen und bei Risikogruppen kann jederzeit mit dem dritten Stich gestartet werden, sobald die Experten das empfehlen und die Freigabe auf europäischer Ebene dafür gegeben wird“, so Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) in einer gemeinsamen Mitteilung. Entscheidend für den weiteren Erfolg im Kampf gegen die Pandemie sei vor allem eine ausreichende Durchimpfung der Jungen.