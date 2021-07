Ärzte erhalten erste Long-Covid-„Hilfestellung“

Impfzahlen gehen zurück

„Die Impfung ist der beste Schutz vor Long Covid“, erklärte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) in dem Zusammenhang. Die Impfzahlen würden zurückgehen und hätten sich in den vergangenen drei Wochen verlangsamt, gleichzeitig gebe es mehr jüngere Infizierte. „Die Studienlage ist immer noch relativ dürftig“, sagte Rabady in Bezug auf Long-Covid.