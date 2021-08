Mit Kreide gegen sexuelle Belästigung

„Steig ein, Pornopuppe“, oder „Zieh dir was an, du H...“ . Das sind nur einige der Beleidigungen, mit denen sich Betroffene via Instagram an die Catcalls of Vienna wenden. „Wir erhalten pro Woche bis zu 15 Nachrichten“, erzählt Aktivistin Franzi. Die Gruppe hat es sich seit 2019 zur Aufgabe gemacht, sexuelle Belästigung im wahrsten Sinne des Wortes „anzukreiden“.