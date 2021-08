20-jähriger Lenker kam von Fahrbahn ab: verletzt

Ins Schleudern geraten ist aus unbekannter Ursache ein 20-jähriger Autolenker in der Gemeinde Liebenfels. Der Unfall ereignete sich Donnerstag, gegen 1 Uhr. Das Auto überschlug sich mehrere Male, kam in weiterer Folge von der Fahrbahn ab und am Dach liegend zum Stillstand. Der junge Lenker wurde dabei verletzt.