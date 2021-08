Radfahrerin wird auf Autodach geschleudert

Am frühen Abend des Mittwochs kam es in Wals zu einem Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Autolenker aus dem Flachgau stieß mit einer 22-jährigen Fahrradfahrerin aus Niederösterreich zusammen. Durch den Zusammenprall wurde die Zweirad-Fahrerin auf das Dach des Autos geschleudert und verletzte sich dabei am Oberschenkel. Sie wurde von der Rettung in das LKH Salzburg gebracht, ein Alkotest verlief negativ.