Peinlich! St. Pöltner Rasen weiter unbespielbar

Wegen anhaltender Unbespielbarkeit des Platzes in der St. Pöltner NV Arena wird die Partie der Heimmannschaft in der 2. Liga gegen den SV Horn (15. August) im Stadion Wiener Neustadt gespielt! Das gab die Bundesliga am Mittwoch bekannt, nachdem der zuständige Senat 5 einen diesbezüglichen Antrag der Niederösterreicher angenommen hatte.