Eisberg in Titanic-Museum stürzte ein: 3 Verletzte

Im Netz tauchten schnell Fragen zu dem Unfall auf. Nicht aber zur Ursache, sondern warum ein Museum über die Titanic in Tennessee steht. So gebe es einige Orte, die aus guten Gründen ein Titanic-Museum hätten: Städte, in denen sie gebaut wurde, oder Häfen, die sie auf ihrer einzigen Fahrt anlief, merkte ein Twitter-Nutzer an (siehe unten). Tennessee, ein Staat ohne Meereszugang, hat aber keine erkennbare Verbindung zum berühmten Schiff.