„Pikante“ Fotos: Fergie verteidigt Schwiegersohn

Historischer Roman veröffentlicht

Die Ex-Frau des britischen Prinzen Andrew war in der Sendung zu Gast, um ihren ersten historischen Roman zu promoten. „Her Heart for a Compass“ (Ihr Herz als Kompass) ist am Dienstag erschienen. In der Erzählung, die Ferguson gemeinsam mit der erfahrenen Autorin Marguerite Kaye geschrieben hat, gehe es um die „sehr rebellische Lady“ Margaret Montagu Scott.