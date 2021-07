Sarah Ferguson: „Diana wäre stolz auf ihre Söhne“

Die Mutter von Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice geht im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin auch näher über ihre besondere Freundschaft mit der Prinzessin von Wales ein. „Wir waren beste Freundinnen, seit sie 14 war und ich 15. Sie hat mir so viel über das öffentliche Leben beigebracht. Sie war so mutig. Wir haben so eine unglaubliche Zeit miteinander verbracht“, schwärmt Fergie.