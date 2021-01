Sarah Ferguson hat ersten Liebesroman geschrieben

Leidenschaft für starke Frauen

„Ich habe für sie eine Geschichte erfunden, die reale Menschen und Ereignisse beinhaltet, einschließlich einiger meiner anderen Vorfahren. Ich habe eine Freundschaft zwischen meiner Heldin und Prinzessin Louise, dem sechsten Kind von Königin Victoria, erschaffen und viele Parallelen aus meinem Leben für Lady Margarets Reise genommen“, so Ferguson, die schon lange eine Leidenschaft für historische Forschung und das Erzählen von Geschichten starker Frauen in der Geschichte durch Film und Fernsehen hatte. Sie sei stolz darauf, ihre „persönliche Marke historischer Fiktion in die Verlagswelt zu bringen.“