Sarah Ferguson liebt es, jetzt Oma zu sein

Prinzessin Eugenie, die jüngste Tochter der Herzogin von York, und ihr Ehemann Jack Brooksbank wurden am 9. Februar Eltern eines kleinen Sohnes und das 60-jährige ehemalige Mitglied des britischen Königshauses könnte nicht glücklicher über die frohen Nachrichten sein. Ferguson, die mit ihrem Ex-Ehemann Prinz Andrew außerdem Tochter Beatrice hat, erklärte laut „Bang“ in der aktuellen Folge ihrer YouTube-Reihe für Kinder, die „Story Time with Fergie & Friends“ („Märchenstunde mit Fergie & Freunden“) heißt: „Hallo! Magischer Staub ist in der Luft. Sehr aufregende Zeiten — und ich bin Oma!“