FSME kennt keine Grenzen: Zeckengefahr im Urlaub

Eine FSME-Erkrankung als Urlaubsmitbringsel? Das will wohl keiner. Und dennoch kümmern sich viele Menschen nicht um den Schutz vor Zecken, die die Frühsommer-Meningoenzephalitis-Viren übertragen können. Wer sich heuer in den Urlaub nach Italien, Slowenien oder Kroatien begibt, kann auch dort nicht vor FSME übertragenden Zecken sicher sein. Mit der richtigen Vorsorge kann die Reise in den unbeschwerten Urlaub beginnen.