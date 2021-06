FSME lauert in unseren Lieblingsurlaubsländern

Slowenien als „Hotspot“ in Europa

Heruntergebrochen auf Länderebene zeigt sich, dass in unserem Nachbarland Slowenien die FSME-Inzidenz eine der höchsten in der EU ist. Die Zahlen der letzten Jahrzehnte liegen zwischen 62 und 531 Fällen pro Jahr. In Kroatien werden jedes Jahr zwar nur etwa 20 FSME-Fälle gemeldet, allerdings gibt es insgesamt relativ wenige Daten zu FSME. Auch in Italien - vor allem im Nordosten des Landes, in waldigen und gebirgigen Gebieten - bereitet FSME Sorgen, grundsätzlich gilt das Land aber als Niedrig-Inzidenzgebiet.