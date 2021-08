Club 261 trifft sich in Kärnten zum Laufen

Am Wörthersee ausgebildet

Mit Edith Zuschmann fand Switzer in Klagenfurt eine wertvolle Partnerin. Am Wörthersee werden die Trainer ausbildet, die in den einzelnen Ländern einmal wöchentlich die Lauftreffs veranstalten. „In Deutschland, Albanien, Schweiz, England, den USA, in Kongo Sambia, Indien, Neuseeland gibt’s diese Initiative schon, künftig auch in Israel“, erzählt Zuschmann.