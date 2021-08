Neue Baufirma soll Chalet-Finanzierung retten

Zumindest eine der vielen Fragen zum Luxusresort am Pass Thurn konnten die Betreiber am Freitag bei ihrer Neustart-Präsentation beantworten. Das Geld für den Weiterbau soll gesichert sein. Denn die bayrische Lindner Group steigt als Generalunternehmer bei dem Projekt ein und beteiligt sich auch an der Finanzierung.