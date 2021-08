Wachstumsdynamik bei Bevölkerung gebremst

Zum Stichtag 30. Juni 2021 hatten exakt 401.158 Menschen ihren Hauptwohnsitz in Vorarlberg. Zwar brach der Geburtenüberschuss ein, die Wanderungsbilanz aber blieb mit 1237 Personen beinahe konstant. Unterm Strich führten die beiden Faktoren dazu, dass die Wachstumsdynamik der Vorjahre etwas gebremst wurde. Der Bevölkerungszuwachs konzentrierte sich nach wie vor auf das Rheintal (netto plus 1243 Hauptwohnsitze), in dem etwa zwei Drittel der Landesbevölkerung leben. 54 Prozent der Vorarlberger haben ihren Hauptwohnsitz in den zehn bevölkerungsreichsten Gemeinden, die jeweils mehr als 10.000 Einwohner zählen.