Im Schneckentempo rollten Deutsche durch Salzburg

Stundenlange Verzögerungen vor dem Grenzübergang Walserberg, bis zu 60 Kilometer Stau auf der Tauernautobahn, strenge Kontrollen an den Abfahrten: Das ist die Bilanz des Stau-Wochenendes zum Ferienstart in zwei deutschen Bundesländern. Auch am Sonntag benötigten Urlauber auf dem Weg in den Süden viel Geduld.