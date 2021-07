3-G-Regel und Formel 1: Warum erneut alles steht

Bis zu 60 Kilometer zähflüssiger Verkehr, immer wieder Stau und stundenlange Verzögerungen am Samstag: Autofahrer brauchten auf dem Weg in Richtung Süden auf der Tauernautobahn (A10) viel Geduld. Am Grenzübergang Walserberg kam es zu längeren Wartezeiten. Auch in den Baustellenbereichen im Tennengau und in Flachau ging zeitweise gar nichts mehr. Der Heimreiseverkehr in Fahrtrichtung Deutschland war intensiver als noch am vergangenen Wochenende. Nach einem Unfall staute es sich am Nachmittag zwischen Werfen und Golling.

(Bild: Markus Tschepp)