Reisewelle aus Bayern sorgt für 60 Kilometer Stau

Längere Wartezeiten an den Grenzübergängen

Wie erwartet dauerte es nach Angaben des Clubs auch an einigen Grenzübergängen länger: Von Bayern kommend nach Österreich betrug die Anfahrtszeit zur Grenze bei Suben (A8) und am Walserberg (A1) eineinhalb bis zwei Stunden, bei der Ausreise Richtung Slowenien auf der A11 beim Karawankentunnel etwa zwei Stunden und Richtung Ungarn auf der A4 bei Nickelsdorf 45 Minuten. An den Grenzübergängen zwischen Slowenien und Kroatien mussten Autofahrer ebenfalls mit langen Verzögerungen rechnen, so auch bei Gruskovje/Macelj auf der Verbindung Marburg - Zagreb.