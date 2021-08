Nehammer: „Egoismus keine politische Kategorie“

Seehofer hatte gegenüber der „Bild am Sonntag“ gemeint, die EU-Kommission habe in der Asylpolitik in den vergangenen Jahren „dramatisch an Kraft verloren“. Sie habe „bislang kein Mittel gegen den Egoismus einiger EU-Mitgliedsstaaten“, darunter Österreich, finden können, so der deutsche Innenminister. Eine verlässliche Zusammenarbeit bei der Migration gebe es für Deutschland derzeit nur mit Frankreich, so Seehofer.