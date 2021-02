Asyl: Zahl der Anträge stieg im Corona-Jahr um 10%

Der Anstieg in Österreich ist umso verwunderlicher, wenn man sich die Zwischenbilanzen des Vorjahres anschaut: So wurde nach einem deutlichen Anstieg der Asylanträge zu Jahresbeginn im April 2020 der niedrigste Monatswert des Jahrtausends gezählt. Mit gerade einmal 338 Anträgen bedeutete das im April 2020 gegenüber dem Vergleichsmonat 2019 einen Rückgang von fast 66 Prozent. Im ersten Jahresdrittel vermeldete das Innenministerium noch ein Minus von rund 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Am Ende des Jahres war es aber dann doch ein deutliches Plus von zehn Prozent. Insgesamt suchten im Vorjahr 14.192 Personen in Österreich um Asyl an nach 12.886 im Jahr 2019 und 13.746 im Jahr 2018. Letztmals höher waren die Werte 2017 mit 24.735.