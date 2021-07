Fäuste flogen in der Stadt Salzburg

Hitzig zu ging es auch in einer Wohnung in der Rosengasse. Dort schlug ein 25-jähriger, lybischer Staatsbürger einer 37-jährigen Österreicherin während einem Streit. Er verpasste ihr eine Ohrfeige und einen Schlag in den Bauch. Das Opfer gab jedoch gegenüber der Polizei an, dass sie dabei nicht verletzt wurde. Der Mann hatte jedoch die Frau vor einiger Zeit schon einmal am Hals gepackt und gewürgt. Gegen ihn wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen.