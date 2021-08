Junge Elster hat Herz einer Tierfreundin erobert

„Im März ist die Elster aus dem Nest gefallen. Eine Nachbarin hat sie aufgezogen. Im Juli haben wir versucht, sie im Hörfeld-Moor in der Steiermark auszuwildern, das hat aber nicht geklappt“, erzählt die Tierfreundin Waltraud Peternuß, die sich schon immer um Tiere in Not gekümmert hat. Auch zehn Katzen, alle gerettet, wohnen bei der Pensionistin (64). Jeden Abend kommen Igel im Garten vorbei. Die junge Elster ist bei Waltraud Peternuß jetzt eingezogen.