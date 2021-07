Einkaufsfest heute mit ganz viel Kinderspaß

Drei Tage lang ist die Landeshauptstadt ein buntes Shopping-Paradies, am gestrigen Eröffnungstag waren die Geschäfte sogar bis 20 Uhr geöffnet. Auch heute können die Schnäppchenjäger länger zugreifen. Livemusik bringt Schwung in die Stadt, dazu gibt es in der Innenstadt ein großes Kinderprogramm.