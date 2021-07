Liebe urlaubende Politiker!

Endlich wieder Geschichten ohne Namen, die wir alle nicht mehr lesen können, die uns auf den Geist gehen. Keine Minister, Obmänner, Sekretäre, Sprecher. Keine Ministerinnen, Obfrauen, Sekretärinnen, Sprecherinnen. Ihr seid auf Urlaub. Wo auch immer, in den Bergen, am Meer, an Seen - wir sind Euch los, Ihr seid kein Thema, Ihr kümmert uns nicht, wir vergessen Euch. Die nächsten paar Wochen werden schöne, ruhige, beruhigende Wochen. Ohne Politik, ohne Euch. Erholung ist angesagt. Von Euch. Herrlich. Wir haben sie uns redlich verdient.