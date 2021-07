Sasa Kalajdzic mit Coronavirus infiziert

Die Infektion von Alaba, der von Bayern München zu Real Madrid gewechselt ist, war am Mittwoch bekannt geworden. Laut „Marca“ muss Alaba nun mindestens zehn Tage in seiner Hotel-Suite in Quarantäne. Seine Vorbereitung auf die am 15. August beginnende Meisterschaft ist klarerweise enorm gestört. Mit Karim Benzema sitzt ein weiterer positiv auf Covid-19 getesteter Real-Star derzeit in Lyon seine Quarantänezeit ab.