Rufe nach PCR-Testpflicht für Urlaubsrückkehrer

In den letzten Wochen haben aus dem Urlaub mitgebrachte Infektionsfälle wieder rasant zugenommen. Dadurch hat die Debatte um eine mögliche Verschärfung der Corona-Regeln bei der Einreise wieder an Fahrt aufgenommen. Am Freitag stieß SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner die Diskussion erneut an, indem sie verpflichtende PCR-Tests auch für geimpfte Rückreisende forderte. Ähnlich äußerte sich Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), der etwa eine verschärfte Testpflicht für alle Urlaubsrückkehrer als „sinnvolle Möglichkeit“ bezeichnete.