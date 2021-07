FunderMax setzt auf modernste Technik

Investitionen in Zukunft

Um fit für die Zukunft zu sein, wird bereits seit einiger Zeit in den nachhaltigen und ökologischen Aus- beziehungsweise Umbau investiert. So ist es mittlerweile gelungen, dass das Werk Fernwärme und Ökostrom für rund 5000 Haushalte und öffentliche Gebäude erzeugt. „Rund 30 Prozent der fossilen CO2-Emissionen können so eingespart werden. So schaffen wir es, dass das Burgenland bis 2030 klimaneutral ist“, betont Eisenkopf.