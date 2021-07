Maurer: „Lassen uns nicht vom Weg abbringen“

In der türkis-grünen Koalition herrscht aktuell im wahrsten Sinne des Wortes eine „Klimakrise“. Auslöser des Zwists: Der Beschluss von Klimaministerin Leonore Gewessler, (Grüne), zahlreiche Bauprojekte der Asfinag prüfen zu lassen - was zu einem Aufstand in den Ländern führte, auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) äußerte sich ablehnend. Sigrid Maurer, Klubchefin der Grünen, tat dies am Sonntagabend in der „ZiB 2“ allerdings mit den Worten ab, man werde sich „mit Sicherheit nicht von einer Diskussion über eine Vorarlberger Straße vom Weg abbringen lassen“.