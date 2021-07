Tagger-Schwestern auf den Spuren der „Großen“

Kroatien, Italien, Frankreich – Lilli Tagger reist von einem Turnier zum nächsten. „Sie ist extrem ehrgeizig und will unbedingt Profispielerin werden“, sagt Papa Stefan Tagger. Seit zwei Monaten unterstützt er Lilli nur noch aus der Ferne. Denn die 13-Jährige hat sich in Vicence (I) der Tennis-Akademie von Profi-Coach Massimo Sartori angeschlossen und wohnt sogar bei dessen Familie. „Er hat Größen wie Cecchinato oder Sinner entdeckt“, schildert der Tennisvater. Die Schule will sie via Online-Kurs abschließen, sich voll aufs Tennis konzentrieren.