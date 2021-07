Autoknacker im Kanaltal und Lignano unterwegs

Unzählige Autoeinbrüche

Was folgte, lässt Dörfler eine Warnung an alle Kärntner aussprechen. „Die italienische Polizei war sehr hilfsbereit und erzählte mir aber, dass es derzeit im Kanaltal und vor allem in und um den beliebten Urlaubsort Lignano unzählige Autoeinbrüche gibt. Stets werden die Fahrzeuge von Österreichern geknackt und alles, was nicht niet- und nagelfest ist, wird daraus gestohlen.“