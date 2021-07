47 Prozent würden teurere Flugtickets akzeptieren

Klimaschutz wird Flugtickets verteuern

Sicher ist: Für den Klimaschutz dürften Flugtickets in Europa auf absehbare Zeit teurer werden. Mit ihrem Paket „Fit for 55“ hat die EU-Kommission auch für den Luftverkehr Instrumente vorgeschlagen, die zunächst für erhebliche zusätzliche Lasten sorgen. Verschärfter Emissionshandel, eine neue innereuropäische Kerosinsteuer sowie Mindestquoten für nachhaltige Treibstoffe würden für die Airlines zusätzliche Milliardenkosten bedeuten, die sie an ihre Kunden weitergeben müssten.