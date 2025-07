Dieb räumt Kasse leer – Im Regenponcho getarnt

Ein bislang unbekannter Mann hat am 17. August 2024 in einem Altwarengeschäft in Wien ordentlich zugeschlagen. In einem Regenponcho gekleidet, schlich er sich unbemerkt in die Mitarbeiterküche und schnappte sich dort einen vierstelligen Bargeldbetrag! Jetzt, knapp ein Jahr später, konnten endlich Fahndungsfotos des Gesuchten veröffentlicht werden.