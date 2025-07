„Segen!“ Brasilien-Teams überraschen bei Klub-WM

Das Viertelfinale bringt mit Palmeiras aus Sao Paulo gegen Chelsea um 3.00 Uhr in der Nacht auf Samstag ein weiteres brasilianisch-europäisches Duell. Den Auftakt in die Runde der besten acht Teams macht am Freitag (21.00 Uhr) die Partie der Außenseiter Fluminense gegen Al Hilal. Damit steht fest, dass auch das Halbfinale keine rein europäische Angelegenheit wird. Die Schlager im Viertelfinale stehen am Samstag bei Paris SG gegen Bayern München (18.00) und Real Madrid gegen Borussia Dortmund (22.00) auf dem Programm.