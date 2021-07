Reisepässe sind heuer ganz besonders gefragt

In 92 Vorarlberger Gemeinden werden die begehrten Reisedokumente ausgestellt. Bregenzer, Dornbirner, Feldkircher und Bludenzer müssen den Pass direkt bei den BH beantragen. Wie gefragt die Dokumente sind, weiß Arnold Brunner, Leiter der Polizeiabteilung bei der BH Bludenz. „Mit Ausnahme des vergangenen Jahres nimmt die Nachfrage mit Beginn der Urlaubszeit immer zu“, berichtet er. In diesem Sommer allerdings sei es noch etwas mehr. Geöffnete Grenzen locken die Vorarlberger wieder ins Ausland. „Dazu kommt, dass wir ein Super-Passjahr haben“, ergänzt Brunner. Vor exakt zehn Jahren wurden die ersten Pässe mit Chip eingeführt - und die laufen in diesem Jahr ab.