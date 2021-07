Schlepper vom Spital direkt in die Haft verlegt

Syrer bestritt Schlepperei

Mit den Migranten, die nahe dem Unfallort aufgegriffen wurden, will der Verdächtige nichts zu tun haben. Der in Deutschland wohnhafte Syrer bestritt in der Einvernahme alle Vorwürfe der Schlepperei. Tatsächlich steht der Name des amtsbekannten Kriminellen bereits auf der Fahndungsliste. Er ist in Haft.