Orban: „Werden Schlacht gegen Brüssel gewinnen“

Schallenberg: „Rote Linie überschritten“

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) begrüßte ein vor Kurzem von der EU-Kommission eingeleitete Verfahren gegen Ungarn in den „Vorarlberger Nachrichten“ (Freitag). „Hier wurde wirklich eine rote Linie überschritten“. Die Vermischung verschiedener Themen in einem Gesetz habe eine ganz neue Qualität, so Schallenberg. Die Abkürzung LGBT steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Queers.