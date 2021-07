„Iceman“ drückt beim HC Hard voll aufs Tempo

Seit dieser Woche schuften die Roten Teufel für den Saisonauftakt am 28. August. Da kommt Toulouse im Europacup nach Hard. Zwischen dem Rückspiel steht unter der Woche der Supercup gegen Margareten an, ehe es in Graz mit der Liga losgeht. Dort steigt am 17. September das erste Ländle-Derby Bregenz gegen Hard.