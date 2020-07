NASA-Rover „Perseverance“ startete Reise zum Mars

Der US-Marsrover „Perseverance“ ist zu seiner Reise zum Roten Planeten gestartet. Der mehr als eine Tonne schwere und drei Meter lange Roboter hob am Donnerstag pünktlich mit einer Atlas-V-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab. Im Februar 2021 soll er nach Angaben der US-Weltraumagentur NASA in einem ausgetrockneten See, dem „Jezero Crater“, auf dem Mars landen.