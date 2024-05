Rätsel um Bildhintergrund der „Mona Lisa“ gelöst?

Erst vor einem Jahr gaben andere Experten in Rom eine Pressekonferenz, auf der sie die Landschaft im Hintergrund des Gemäldes als die Romito-Brücke in Laterina in der toskanischen Provinz Arezzo identifizierten. Auch der Präsident des italienischen Komitees für die Aufwertung des historischen Kultur- und Umwelterbes, der Historiker Silvano Vinceti, unterstützt diese These. Der Expertenstreit scheint also weiter nicht entschieden.